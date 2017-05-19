Серед всіх громадян Європи німці найбільше не хочуть приєднання Туреччини до ЄС

При цьому високий рівень небажання приєднання Туреччини спостерігається в цілому по Європі.
Близько 86% німців проти приєднання Туреччини до ЄС
© European Council
Згідно соціальним опитуванням, 86% громадян Німеччини висловилися проти приєднання Туреччини
до Євросоюзу, продемонструвавши найвищий показник по ЄС. В цілому по Євросоюзу рівень неприйняття розширення союзу за рахунок Туреччини становив 77%, пише Politico
.
На другому місці після Німеччини йдуть Нідерланди, 84% громадян яких не хочуть бачити Туреччину в складі ЄС. Найменший рівень опору приєднання Туреччини висловила Іспанія, 60% жителів якої висловилися проти турецького приєднання до ЄС.
Нагадаємо, в березні розгорівся дипломатичний скандал між Гаагою і Берліном з одного боку і Анкарою з іншого, пов'язаний з тим, що уряди Нідерландів і Німеччини заборонили членам турецького уряду проводити політичну агітацію серед громадян Туреччини, які проживають на території країн.
Після відмови трьох німецьких міст проводити заходи з передвиборними виступами турецьких міністрів, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що методи німецької влади "нічим не відрізняються від нацистських", чим викликав обурення офіційного Берліна.
За матеріалами:
DT.UA