Серед всіх громадян Європи німці найбільше не хочуть приєднання Туреччини до ЄС

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому високий рівень небажання приєднання Туреччини спостерігається в цілому по Європі.

Близько 86% німців проти приєднання Туреччини до ЄС © European Council

Згідно соціальним опитуванням, 86% громадян Німеччини висловилися проти приєднаннядо Євросоюзу, продемонструвавши найвищий показник по ЄС. В цілому по Євросоюзу рівень неприйняття розширення союзу за рахунок Туреччини становив 77%, пише Politico

На другому місці після Німеччини йдуть Нідерланди, 84% громадян яких не хочуть бачити Туреччину в складі ЄС. Найменший рівень опору приєднання Туреччини висловила Іспанія, 60% жителів якої висловилися проти турецького приєднання до ЄС.

Нагадаємо, в березні розгорівся дипломатичний скандал між Гаагою і Берліном з одного боку і Анкарою з іншого, пов'язаний з тим, що уряди Нідерландів і Німеччини заборонили членам турецького уряду проводити політичну агітацію серед громадян Туреччини, які проживають на території країн.

Після відмови трьох німецьких міст проводити заходи з передвиборними виступами турецьких міністрів, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що методи німецької влади "нічим не відрізняються від нацистських", чим викликав обурення офіційного Берліна.