Сенатори США від обох партій пропонують посилити санції проти Росії - Bloomberg

Республіканці і демократи зауважили, що попри запровадження тиску, Москва досі вдається до ворожих дій.

У США пропонують посилити тиск на Росію, яка не змінила поведінку після запровадження санкцій. focus.ua

Лідери комітету Сенатущодо банківського сектру від обох партій оголосили про підготовку плану щодо посилення санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну і Сирію, а також за втручання у американські вибори.

Про це повідомляє Bloomberg, додаючи, що це свідчить про те, що в Конгресії є ті, хто намагається активно протистояти намірам адміністрації президента Дональда Трампа покращити відносини з Москвою.

Республіканець Майк Крейпо з Індіани і демократ Шеррод Браун з Огайо сказали, що законопроект запровадить нові обмеження для цілих секторів російської економіки включно з видобувною, металургійною галуззю, а також залізницею. Вони систематизують і зміцнять вже існуючі санкції, зокрема ті, які стосуються російських енергетичних проектів і кредитування у ключових секторах економіки РФ.

"Попри чинні санкції, Росія лишається ворожою, непіддатливою силою. яка проводить військові, електронні шпигунські дії, а також економічні маневри з метою нашкодити США і створити розкол серед їхніх союзників", - йдеться в комітеті Сенату щодо банківського сектору.

Повний текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії конгресмени обіцяють опублікувати найближчим часом. Видання нагадує, що питання запровадження нових обмежень багато разів піднімалося представниками обох партій в США після того, як лидери розвідувальних управлінь оголосили про втручання Росії у виборих в США у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі кажуть про можливий перегляд санкцій проти Росії. Керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон розповів, що Білий дім зараз переглядає заходи, запроваджені адміністрацією Барака Обами проти Росії за її агресію до України. Однак Кон відзначає, що адміністрація Дональда Трампа поки не виробила якоїсь позиції з приводу цих санкцій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація повинна понести відповідальність за свої дії в Криму та на Донбасі.