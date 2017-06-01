Сенат США допитає екс-директора ФБР у справі щодо Росії наступного тижня

Розмова з Комі складатиметься з двох частин, одна з яких пройде за зачиненими дверима.

Комі наступного тижня допитають у Сенаті. Facebook/James Comey

Колишній директорДжеймс Комі дасть свідчення перед Комітетом Сенату з питань розвідки у наступний четвер в рамках розслідування втручання Росії у американські вибори, а також існування вірогідних зв'язків виборчої команди Дональда Трампа з російськими чиновниками.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Комітет. Допит почнеться у відкритому режимі, однак згодом продовжиться за зачиненими дверима, щоб сенатори змогли обговорити з екс-директором ФБР таємну інформацію.

Очікується, що Комі, якого Трампа звільнив 9 травня, дасть свідчання про розмови з президентом США, в яких він тиснув на директора ФБР з вимогою закрити розслідування проти колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Також комісія сенату викличе Флінна для надання свідчень через його бізнес. У комісії вважають, що Флінн неправомірно скористався п'ятою поправкою, яка дозволяє не свідчити проти себе, однак підкреслюють, що у випадку з бізнесом її точно не можна буде використовувати.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.