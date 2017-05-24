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Сенат Нідерландів утворив більшість в підтримку евроасоціаціі України

24 травня в 01:45

Більшості достатньо для голосування.

Нидерланды1
Нідерланди готові проголосувати за асоціацію
У Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС, повідомив активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на сторінці в Facebook.

Крім традиційних прихильників угоди - сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA - документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA і троє від партії CU, які офіційно проти прийняття угоди.
 
"Цього більшості буде більш ніж достатньо для успішного голосування через тиждень", - написав Снідалов.
 
За даними радіостанції BNR, 30 травня "за" ратифікацію Угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів, "проти" - 27. 

 

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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