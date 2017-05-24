Сенат Нідерландів утворив більшість в підтримку евроасоціаціі України

Крім традиційних прихильників угоди - сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA - документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA і троє від партії CU, які офіційно проти прийняття угоди. "Цього більшості буде більш ніж достатньо для успішного голосування через тиждень", - написав Снідалов. За даними радіостанції BNR, 30 травня "за" ратифікацію Угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів, "проти" - 27.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.