Що буде, якщо відбудеться імпічмент Трампа? - WP

Усунення від влади чинного президента не вирішить проблеми США і демократів.

Політична напруга в США не зникне, якщо імпічмент Трампа відбудеться. Dominique A. Pineiro / Flickr

Всім, хто у США мріє про швидкий, варто задуматися, яким буде наступний день після цього. Багато хто уявляє, що все відбудеться так: напруга зменшиться: президентом стане Майк Пенс, Дональд Трамп поїде відпочиванти у маєток Мар-аль-Лаго. І все стане на свої місця.

Але насправді дуже вірогідно, що ситуація піде за зовсім іншим сценарієм. Трамп поїде в Мар-аль-Лаго не відпочивати після відставки, а щоб перегрупувати свої сили. Вранці він напише щось у Twitter на зразок: "Підтримайте мене в кампанії проти найбільшого корупційного шахрайства у нашій політичній історії, щоб повернути Білий дім в 2020 році". І його прихильники почнуть гуртуватися для боротьби проти "перевороту". Внутрішній конфлікт посилиться.

Про це на сторінках лояльної до Демократичної партії газети Washington Post пише Фред Хаят. Він додає, що виключати можливість імпічмента президента США не можна. Якщо спеціальний радник Роберт Мюллер ІІІ збере достатньо вагомі докази, які вкажуть на злочини і порушення з боку Трампа, Конгрес може піти на такий крок за згодою обох партій чи через політичне потрясіння.

Але опоненти Трампа обманюють себе, якщо думають, що звільнення президента відновить вічливість і мир в країні. І вони ухиляються від роботи, яку їм варто проробити в разі зосередженості на меті імпічменту чи усунення лідера країни на основі 25 поправки, не пропонуючи рішень, які б змогли виправити помилки Трампа. Імпічмент, на думку автора, варто розглядати як "крайнє рішення", як його назвав прокурор Грегорі Крейг, коли захищав президента Білла Клінтона перед Комітетом юстиції Палати представників у 1998 році.

Трамп став президентом США законно. Його обрали американці, які знали, що голосують на недосвідченого, опального, не дуже чесного, тонкошкірого і агресивного бізнесмена. І немає нічого дивного в тому, що він зберіг всі ці свої риси, коли очолив країну. Вони - не підстава для імпічменту. Навіть якщо Трамп виявиться гіршим лідером, ніж хтось боявся, це все одно не причина його усувати від влади. Перевибори не можуть бути вирішенням для ситуації, в якій обраний президент виявився не ефективним. Виборці зроблять свою справу наступного разу.

Імпічмент лише посилить політичну лють, а не заспокоїть її. Навіть якщо деякі виборці Трампа і розчаровані ним, багато хто з них все одно вважатиме усунення президента від влади недемократичним, короткозорим процесом.

Автор зауважує, що Америка не знає всіх подробиць історії про втручання Росії у вибори минулого року і про можливу причетність команди Трампа. Саме тому Мюллер і комітети у Конгресі повинні працювати понаднормово, щоб викрити їх. Але до того часу Америці також варто позбутися фантазії про те, що всі проблеми країни і Демократичної партії можна магічним чином вирішити за один день.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що у Білому домі вважають малоймовірним імпічмент Трампа. Хоча юристи президента США обмірковують, як будуть захищати його від усунення від влади.

Ще в березені видння Newsweek писало, що у США демократи шукають причини для імпічменту Трампа. Політичні опоненти чекають, що відкрите слухання Постійного комітету з питань розвідки дасть необхідні докази проти президента.

Згодом, 20 березня, на відкритому слуханні тогочасний голова ФБР Джеймс Комі підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.