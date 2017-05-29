Топ Новини
<
>

Санкції проти РФ не поліпшать ситуацію в Україні – Путін

29 травня в 19:50

Президент РФ закликав французькі ЗМІ боротися за скасування всіляких обмежень в світовій економіці.

Макрон Путин
Путін закликав скасувати санкції проти РФ
Vladimir Putin / Twitter

Санкції щодо Росії ніяк не допоможуть врегулювати ситуацію в Україні, заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.
 
Він також закликав французькі ЗМІ боротися за скасування всіляких обмежень в світовій економіці.
 
"Я хотів би подякувати особливо за другу частину вашого запитання. Ви запитали, як санкції проти Росії допоможуть нормалізації кризи на південному сході України: ніяк не допоможуть. Тому я звертаюся і до вас, і до представників ЗМІ Франції: боріться за скасування усіляких обмежень в світовій економіці ", - сказав Путін.
 

Читайте також: Макрон з Путіним під час зустрічі обговорять Україну

Нагадаємо, президент Франции Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальський палац, де проходить виставка, яка присвячена візіту Петра І у Франції в 1717 году, якуі французька сторона проводить спільно з Петербурзьким Ермітажем.

Як повідомлялося, лідери Франции и России збираються обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, сітуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

 
За матеріалами: РИА Новости Украина
Читайте також
Теги президент Путін Росія допомога Україна санкції Франція економіка ЗМІ скасування Світовий Макрон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...