Санкції проти РФ не поліпшать ситуацію в Україні – Путін

Путін закликав скасувати санкції проти РФ Vladimir Putin / Twitter

Санкції щодо Росії ніяк не допоможуть врегулювати ситуацію в Україні, заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.



Він також закликав французькі ЗМІ боротися за скасування всіляких обмежень в світовій економіці.



"Я хотів би подякувати особливо за другу частину вашого запитання. Ви запитали, як санкції проти Росії допоможуть нормалізації кризи на південному сході України: ніяк не допоможуть. Тому я звертаюся і до вас, і до представників ЗМІ Франції: боріться за скасування усіляких обмежень в світовій економіці ", - сказав Путін.





Нагадаємо, президент Франции Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальський палац, де проходить виставка, яка присвячена візіту Петра І у Франції в 1717 году, якуі французька сторона проводить спільно з Петербурзьким Ермітажем.

Як повідомлялося, лідери Франции и России збираються обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, сітуацію в Сирії, Лівії та КНДР.