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Рухані переміг на виборах президента Ірану

20 травня в 14:03

За Рухані проголосували 23,53 млн іранців.

Рухани
Рухані переміг у першому турі, набравши понад 50% голосів
Влада Ірану підтвердила, що президент країни Хасан Рухані переміг у першому турі на виборах, набравши понад 50% голосів і залишиться на другу каденцію на посаді, повідомляє іранське телебачення.

Згідно з даними МВС Ірану, він здобув перемогу, набравши 23,53 млн голосів. За Ібрагіма Раїсі проголосували 15,78 млн. Всього на вибори прийшли понад 40 млн осіб.

Очікується, що пізніше Рухані виступить із зверненням до іранського народу.

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З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.

Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Іран президент вибори
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