НАТО і союзники можуть втратити все те, чого вдалося досягти за 16 років.
У розвідці зазначили про успіхи терористичної організації "Талібан", особливо в сільських районах країни. При цьому сили безпеки влади слабшають через втрати, дезертирство і слабке керівництво.
Раніше повідомлялося, що під час слухань у Конгресі США командувач центрального командування збройних сил США Джозеф Вотел сказав, що можна припустити підтримку терористичної організації "Талібан" Росією. За словами генерала, така підтримка, зокрема, може полягати у передачі озброєння.
Раніше Глава місії НАТО в Афганістані генерал Джон Ніколсон повідомив про те, що зв'язку "Талібану" з Росією і Іраномне сприяють встановленню стабільності в регіоні.
Раніше Кабулов заявив, що у РФ і талібів є спільні інтереси. "Інтереси талібів і без стимулювання об'єктивно збігаються з нашими. Я вже раніше говорив про наявність у нас із талібами каналів зв'язку для обміну інформацією", - сказав він.
Також повідомлялося про те, що НАТО збереже свою військову присутність в Афганістані. Така міра прийнята не тільки заради безпеки Афганістану, але й тому, що країни альянсу не хочуть, аби ця країна знову стала "заповідником" терористів.Інтерфакс-Україна