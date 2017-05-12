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Розвідка США прогнозує погіршення ситуації в Афганістані

12 травня в 10:35

НАТО і союзники можуть втратити все те, чого вдалося досягти за 16 років.

Армия Афганистан
Політична ситуація і безпека в Афганістані будуть тільки погіршуватися до 2018 року
Глава національної розвідки США Ден Когутс виступив зі звітом щодо ситуації в Афганістані, в якому відзначається погіршення ситуації. Згідно зі звітом, політична система в країні буде тільки слабшати, а ситуація з безпекою також буде погіршуватися до 2018 року.

У розвідці зазначили про успіхи терористичної організації "Талібан", особливо в сільських районах країни. При цьому сили безпеки влади слабшають через втрати, дезертирство і слабке керівництво.

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Нагадаємо, що глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США готові протистояти Росії в Афганістані в тих випадках, де вона порушує міжнародне право і заперечує суверенітет тих чи інших країн. При цьому Меттіс підкреслив, що надання зброї в Афганістан з інших країн є таким порушенням міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що під час слухань у Конгресі США командувач центрального командування збройних сил США Джозеф Вотел сказав, що можна припустити підтримку терористичної організації "Талібан" Росією. За словами генерала, така підтримка, зокрема, може полягати у передачі озброєння.

Раніше Глава місії НАТО в Афганістані генерал Джон Ніколсон повідомив про те, що зв'язку "Талібану" з Росією і Іраномне сприяють встановленню стабільності в регіоні.

Раніше Кабулов заявив, що у РФ і талібів є спільні інтереси. "Інтереси талібів і без стимулювання об'єктивно збігаються з нашими. Я вже раніше говорив про наявність у нас із талібами каналів зв'язку для обміну інформацією", - сказав він.

Також повідомлялося про те, що НАТО збереже свою військову присутність в АфганістаніТака міра прийнята не тільки заради безпеки Афганістану, але й тому, що країни альянсу не хочуть, аби ця країна знову стала "заповідником" терористів.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Афганістан США таліби НАТО
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