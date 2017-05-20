Роухані лідирує на виборах президента Ірану

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На виборах президента 19 травня проголосували понад 40 мільйонів іранців.

Чинний президент Ірану лідирує на виборах korrespondent.net

ЧиннийХасан Роухані перемагає на виборах глави держави. Він заручився підтримкою 22,8 мільйона виборців. Кандидат від консервативного табору Ебрагім Раїсі набрав 15,5 мільйонів голосів виборців, повідомили в МВС країни.

На виборах президента 19 травня проголосували понад 40 мільйонів іранців, а явка перевищила 70 відсотків, що приблизно відповідає показникам виборів 2013 року. Голосування продовжували кілька разів через черги біля виборчих дільниць, навіть після їх закриття, передає "Радіо Свобода".

Відповідно до теократичної системи ісламської республіки, Верховний лідер аятола Алі Хаменеї має остаточні повноваження ухвалювати рішення з усіх політичних питань. Роухані, якому належить "прорив" у досягненні ядерної угоди зі світовими державами, пообіцяв співпрацю із Заходом і більшу свободу для іранців.

З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.

Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".