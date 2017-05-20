Топ Новини
<
>

Роухані лідирує на виборах президента Ірану

20 травня в 11:17

На виборах президента 19 травня проголосували понад 40 мільйонів іранців.

Иран с ракетами
Чинний президент Ірану лідирує на виборах
korrespondent.net
Чинний президент Ірану Хасан Роухані перемагає на виборах глави держави. Він заручився підтримкою 22,8 мільйона виборців. Кандидат від консервативного табору Ебрагім Раїсі набрав 15,5 мільйонів голосів виборців, повідомили в МВС країни.

На виборах президента 19 травня проголосували понад 40 мільйонів іранців, а явка перевищила 70 відсотків, що приблизно відповідає показникам виборів 2013 року. Голосування продовжували кілька разів через черги біля виборчих дільниць, навіть після їх закриття, передає "Радіо Свобода".

Відповідно до теократичної системи ісламської республіки, Верховний лідер аятола Алі Хаменеї має остаточні повноваження ухвалювати рішення з усіх політичних питань. Роухані, якому належить "прорив" у досягненні ядерної угоди зі світовими державами, пообіцяв співпрацю із Заходом і більшу свободу для іранців.

Читайте також: Кандидат-реформатор відмовився від участі у виборах президента Ірану за пару днів до голосування

З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.

Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Радіо Свобода
Читайте також
Теги Іран вибори президент
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...