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Російського нациста в Мексиці пред'явили звинувачення у вбивстві

30 травня в 22:19

Його підозрюють у вбивстві мексиканця.

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Макєєв вийшов з коми

Росіянин Олексій Макєєв, побитий натовпом в мексиканському місті Канкун, вийшов з коми, виписаний з лікарні і поміщений під варту, повідомляє Varlamov.ru.
 
Макєєв підозрюється у вбивстві 19-річного мексиканця, який був серед нападників на його будинок. Прокуратура штату Кінтана-Роо пред'явила йому звинувачення в навмисному вбивстві.
 
Макєєв буде знаходитися в центрі соціальної адаптації до тих пір, поки суддя не призначить йому місце попереднього ув'язнення. Саме розслідування, як очікується, разом з оголошенням вироку займе близько трьох місяців.
 
Російські дипломати підкреслюють, що Макєєв "відмовляється від будь-якої участі посольства в цій справі" і не збирається повертатися в РФ.
 

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В мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробувала лінчувати російського громадянина Олексія Макєєва, розміщував в Інтернеті образливі ролики.
 
Їхня спроба увірватися в будинок була відображена на відео.
 
Нападники спробували проникнути в будинок, де знаходився росіянин. За даними місцевими ЗМІ, одного нападника він вдарив ножем, після той помер у лікарні.
 
Макєєв був сильно побитий, після чого доставлений в лікарню. Цією справою зайнялося посольство Росії в Мексиці.
 
Макєєв жив в Канкуні, де працював інструктором з дайвінгу. У місті він знімав відеоблог, в якому розміщував свої знущання над місцевими жителями і викладав нацистські та антисемітські погляди на тлі свастики.

 
За матеріалами: varlamov.ru
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Теги Мексика міст вбивство Росія напад будинок місто лікарня жителі Канкун нацисти звинувачення
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