Російського нациста в Мексиці пред'явили звинувачення у вбивстві

Росіянин Олексій Макєєв, побитий натовпом в мексиканському місті Канкун, вийшов з коми, виписаний з лікарні і поміщений під варту, повідомляє Varlamov.ru.



Макєєв підозрюється у вбивстві 19-річного мексиканця, який був серед нападників на його будинок. Прокуратура штату Кінтана-Роо пред'явила йому звинувачення в навмисному вбивстві.



Макєєв буде знаходитися в центрі соціальної адаптації до тих пір, поки суддя не призначить йому місце попереднього ув'язнення. Саме розслідування, як очікується, разом з оголошенням вироку займе близько трьох місяців.



Російські дипломати підкреслюють, що Макєєв "відмовляється від будь-якої участі посольства в цій справі" і не збирається повертатися в РФ.





мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробувала лінчувати російського громадянина Олексія Макєєва, розміщував в Інтернеті образливі ролики.Їхня спроба увірватися в будинок була відображена на відео.Нападники спробували проникнути в будинок, де знаходився росіянин. За даними місцевими ЗМІ, одного нападника він вдарив ножем, після той помер у лікарні.Макєєв був сильно побитий, після чого доставлений в лікарню. Цією справою зайнялося посольство Росії в Мексиці.Макєєв жив в Канкуні, де працював інструктором з дайвінгу. У місті він знімав відеоблог, в якому розміщував свої знущання над місцевими жителями і викладав нацистські та антисемітські погляди на тлі свастики.