Російські хакери здійснювали кібератаки на систему енергомереж країн Балтії – Reuters

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Протягом двох років хакери намагалися проникнути в систему енергомереж країн Балтії.

Російські хакери прагнуть перешкодити переходу країн Балтії в європейську енергосистему scyther5 / Depositphotos

протягом останніх двох років, яких підтримує Росія, здійснювали кібератаки на енергомережі країн Балтії, намагаючись проникнути в їх управління і дестабілізувати їх. Таким чином сповільнювався перехід країн регіону від спільної з Росією енергосистеми до європейської, повідомляє Reuters , посилаючись на свої джерела.

Агентство відзначає, що інциденти почалися ще в 2015 році, коли паралельно хакери здійснювали атаки на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте до цих пір вони повністю не розслідувані.

Нагадаємо, після завершення виборчої кампанії президент США Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якійна комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Пізніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також зазнавали атак хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.