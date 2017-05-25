Російські чиновники і розвідка хотіли вплинути на Трампа через його радників – NYT

Під час виборчої кампанії влітку 2016 Росія хотіла вплинути на Трампа через Флінна і Манафорта.

Росія хотіла вплинути на Трампа через Флінна і Манафорта

Американська розвідка минулого літа отримала інформацію, яка показала, як російські високопоставлені політики і члени розвідслужб хотіли вплинути начерез його радників. Інформація вважається досить надійною, щоб надати її ФБР в рамках розслідування зв'язків команди Трампа з Росією, пише The New York Times , посилаючись на три незалежних джерела в колишній і нинішній адміністрації президента.

Видання зазначає, що головними фігурантами цієї інформації є колишній радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн і тодішній глава президентської кампанії Пол Манафорт. Інформація фіксує, як російські політики і представники керівництва спецслужб хвалилися своєю співпрацею з Флінном і Манафортом раніше, а також висловлювали впевненість в їх надійності для впливу на Трампа.

При цьому джерела не відзначають чи було здійснено прямий вплив на Флінна і Манафорта. Самі ж колишні члени команди Трампа спростовують свою зв'язок з Росією.

Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Раніше видання Reuters повідомляло, щорозслідування про зв'язки Флінна з РФ.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.