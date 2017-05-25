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Російські чиновники і розвідка хотіли вплинути на Трампа через його радників – NYT

25 травня в 08:58

Під час виборчої кампанії влітку 2016 Росія хотіла вплинути на Трампа через Флінна і Манафорта.

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Росія хотіла вплинути на Трампа через Флінна і Манафорта
Американська розвідка минулого літа отримала інформацію, яка показала, як російські високопоставлені політики і члени розвідслужб хотіли вплинути на Дональда Трампа через його радників. Інформація вважається досить надійною, щоб надати її ФБР в рамках розслідування зв'язків команди Трампа з Росією, пише The New York Times, посилаючись на три незалежних джерела в колишній і нинішній адміністрації президента.

Видання зазначає, що головними фігурантами цієї інформації є колишній радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн і тодішній глава президентської кампанії Пол Манафорт. Інформація фіксує, як російські політики і представники керівництва спецслужб хвалилися своєю співпрацею з Флінном і Манафортом раніше, а також висловлювали впевненість в їх надійності для впливу на Трампа.

При цьому джерела не відзначають чи було здійснено прямий вплив на Флінна і Манафорта. Самі ж колишні члени команди Трампа спростовують свою зв'язок з Росією.

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Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Росія США розслідування
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