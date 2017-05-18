"Росіяни бомблять Україну щодня": The Washington Post опублікував розшифровку неформальної бесіди республіканців США

На зустрічі, яка відбулася в 2016 році, республіканці обговорювали ситуацію в Україні, Росії та її вплив на вибори в США.
Зокрема представники Республіканської партії обговорили щоденні бомбардування території України росіянами, а також стан української економіки. Також співрозмовники назвали Володимира Гройсмана "хорошим хлопцем", проте спочатку сплутали його з Арсенієм Яценюком. Пізніше в розмові республіканців було висловлено переконання, що Гройсмана зробили прем'єром, щоб він боровся з корупцією.
Також у розмові обговорювався вплив Росії на США, зокрема вибори президента. Республіканці відзначили, що Дональд Трамп можливо отримує гроші від росіян.
Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.
Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.DT.UA