"Росіяни бомблять Україну щодня": The Washington Post опублікував розшифровку неформальної бесіди республіканців США

На зустрічі, яка відбулася в 2016 році, республіканці обговорювали ситуацію в Україні, Росії та її вплив на вибори в США.

Американські політики назвали Гройсмана «хорошим хлопцем» і висловили припущення, що Трампу платять росіяни

Американське видання The Washington Post опублікувало розшифровку закритої зустрічі ключових політиків Республіканської партії в 2016 році. Під час цієї зустрічі політики обговорювали Україну, Росію і потенційне російське втручання у вибори президента США.

Зокрема представники Республіканської партії обговорили щоденні бомбардування території України росіянами, а також стан української економіки. Також співрозмовники назвали Володимира Гройсмана "хорошим хлопцем", проте спочатку сплутали його з Арсенієм Яценюком. Пізніше в розмові республіканців було висловлено переконання, що Гройсмана зробили прем'єром, щоб він боровся з корупцією.

Також у розмові обговорювався вплив Росії на США, зокрема вибори президента. Республіканці відзначили, що Дональд Трамп можливо отримує гроші від росіян.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд

Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.