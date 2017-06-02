Росія збирається реагувати на збільшення контингенту НАТО в країнах Балтії

Росія посилить свій західний фланг у відповідь на розміщення військ у країнах Балтії.
Представник Росії також зазначає, що дії НАТО створюють воєнне напруження в регіоні і РФ не може не реагувати на нього.навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'ять тисяч військовослужбовців, у тому числі й з України.
Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії у 2017 році.
Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Велика Британія - в Естонії, а канадці - в Латвії.DT.UA