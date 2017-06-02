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Росія збирається реагувати на збільшення контингенту НАТО в країнах Балтії

2 червня в 13:11

Росія посилить свій західний фланг у відповідь на розміщення військ у країнах Балтії.

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Постпред Росії в НАТО говорить про відповідь на збільшення контингенту Альянсу в країнах Балтії
Постійний представник Росії в НАТО Олександр Глушко розповів, що його країна планує заходи у відповідь на збільшення контингенту Альянсу в країнах Балтії. Постпред зазначає, що дії НАТО не залишилися непоміченими і Росія збільшить свою військову присутність на своєму західному фланзі, пише Euractiv.

Представник Росії також зазначає, що дії НАТО створюють воєнне напруження в регіоні і РФ не може не реагувати на нього.

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Раніше повідомлялося, що в Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'ять тисяч військовослужбовців, у тому числі й з України.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії у 2017 році.

Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Велика Британія - в Естонії, а канадці - в Латвії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги НАТО Росія Естонія Литва Латвія
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