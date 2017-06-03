Росія заборонила в'їзд ватажкові "ДНР" Ходаковскому

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами терориста, він не розуміє причин заборони.

Бойовикові Ходаковському заборонили в'їжджати в Росію

Російська Федерація заборонила в'їзд на свою територію ватажкові "батальйону" "Схід" терористичної організації "ДНР"

"Я сам частково перебуваю під окремими способами впливу. У мене вже два папірці, які забороняють в'їзд в Росію", - сказав Ходаковський на своєму каналі Youtube.

За його словами, він не розуміє причини цієї заборони.

Раніше в СБУ повідомили про те, що російські спецслужби можуть ліквідувати Безлєра і Ходаковського. Крім того, звільнення так званого "міністра закордонних справ ДНР" Олександра Кофмана відбулося на вимогу радника президента РФ Путіна Владислава Суркова. На місце "міністра" призначили колишню помічницю Святослава Піскуна Наталю Никонорову.

Детальніше про політичну ситуацію у псевдореспубліці на окупованій частині України читайте у статті Станіслава Васіна "Ходаковський: останній опозиціонер сепаратистського краю" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".