Росія вирішила вислати п'ять дипломатів Молдови у відповідь на дії Кишинева

Так Росія відреагувала на видворення п'ятьох своїх дипломатів у Молдові.
Співробітники посольства Молдови в Росії повинні залишити країну протягом трьох днів.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.
Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.Deutsche Welle (Українська редакція)