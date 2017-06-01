Росія вирішила вислати п'ять дипломатів Молдови у відповідь на дії Кишинева

Так Росія відреагувала на видворення п'ятьох своїх дипломатів у Молдові.

Росія вирішила прийняти симетричні заходи у відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови та Естонії rs.gov.ru

Міністерство закордонних справ вирішило прийняти симетричну відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови. У зв'язку з цим, МЗС РФ викликав посладля вручення ноти з визнанням п'ятьох співробітників молдавської дипломатичної місії персонами нон грата, повідомляє DW

Співробітники посольства Молдови в Росії повинні залишити країну протягом трьох днів.

Раніше подібне рішення було прийнято у відповідь на дії Естонії, яка вислала двох співробітників консульства Росії. У відповідь посла Естонії в Москві Арті Хілпусу повідомили про

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.