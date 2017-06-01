Топ Новини
<
>

Росія вирішила вислати п'ять дипломатів Молдови у відповідь на дії Кишинева

1 червня в 08:49

Так Росія відреагувала на видворення п'ятьох своїх дипломатів у Молдові.

МИД России
Росія вирішила прийняти симетричні заходи у відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови та Естонії
rs.gov.ru
Міністерство закордонних справ вирішило прийняти симетричну відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови. У зв'язку з цим, МЗС РФ викликав посла Молдови для вручення ноти з визнанням п'ятьох співробітників молдавської дипломатичної місії персонами нон грата, повідомляє DW.

Співробітники посольства Молдови в Росії повинні залишити країну протягом трьох днів.

Читайте також: Додон поїхав у Росію для "виправлення помилок" уряду
Раніше подібне рішення було прийнято у відповідь на дії Естонії, яка вислала двох співробітників консульства Росії. У відповідь посла Естонії в Москві Арті Хілпусу повідомили про оголошення персонами нон грата двох естонських дипломатів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
Читайте також
Теги Молдова Росія дипломат
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...