Росія веде масштабну кібервійну в американських соцмережах – Time

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Втручання в американські вибори було лише видимою частиною російської кібервійни проти США.

Найкращим способом опору російської активності в соцмережах США експерти вважають критичне мислення Time

У березні цього року американська контррозвідка отримала тривожний звіт з приводусоціальні медіа США. Протягом багатьох місяців після президентських виборів ця тема неодноразово обговорювалася. Але в березневому звіті ситуація виявилася набагато серйознішою, пише Time

У звіті описувався перехід від застарілих зламів поштових скриньок, які Росія і використала на виборах в 2016, до більш витончених способів впливу через Твіттер. Російські хакери розіслали більш ніж 10 тисячам користувачам цієї мережі шкідливі програми. Залежно від інтересів користувачів, вони були заховані в повідомленнях про Оскар або про останні події в країні і світі. Після переходу за посиланням цих повідомлень, встановлювалася програма, яка дозволяє хакерам контролювати телефон або комп'ютер користувача, а також його аккаунт в Твіттері.

Це може виявитися серйозною загрозою, так як Росія вже використала цей прийом на президентських виборах в 2016 році. Тоді тисячі прихованих агентів і ботів почали масово поширювати неправдиву інформацію про Хіларі Клінтон. Зараз контррозвідка обмірковує сценарій того, що буде, якщо Росія таким чином змогла отримати контроль над офіційними профілями Пентагону, Держдепартаменту чи інших офіційних структур. Росія могла б використовувати під час будь-яких подій, катастроф або ж терористичних атак, а це могло б викликати паніку і хаос.

Для багатьох американців російське втручання в інформаційний і кіберпростір США виглядає історією про вибори президента в 2016 році. Однак це лише видима частина російського втручання. У більш широкому контексті воно означає розмивання політичної системи США і підрив демократії.

Зараз Росія використовує соціальні мережі для швидкого поширення своїх пропагандистських історій, щоб максимізувати охоплення різних аудиторій. Росія присутня в просторах усіх соціальних мереж. Деякі внутрішні американські новини, які перекручують російські соціальні мовники, мають близько 20% російського трафіку. Крім того, вони максимально поширюють повідомлення американських маргінальних ЗМІ, які публікують неперевірену інформацію або відверто конспірологічні теорії.

Для того, щоб убезпечити себе США на наступних виборах, їм варто зробити все можливе, щоб Росії було набагато складніше проводити свої інформаційні операції непомітно. Єдиний спосіб перемоги над російською стороною у цьому протистоянні є максимальна прозорість. Необхідно також законодавство, яке дозволить відстежувати масові потоки інформації анонімними користувачами і ботами, а також стежити за переміщенням грошей на оплату цих сумнівних операцій.

Однак також варто визнати, що атаки вже встигли завдати величезної шкоди. Після втручання в президентські вибори, Росія створила прецедент, після якого люди кожен раз будуть думати, чи втрутився хтось сторонній у нові вибори. Таким чином Росія підірвала довіру до демократичної системи США та її репутацію в очах громадян.

Зараз розслідувачі визначають тролів, а також мережі ботів, і вносять їх у свої величезні графіки. Вони відзначають, що найкращою протидією російській системі, це наявність більш якісного посилу. Це потребує людей з критичним мисленням і серйозними поглядами. Але насамперед необхідно почати говорити правду.

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Франції Еммануель Макронросійських ЗМІ. За словами Рішара Феррана, генерального секретаря партії Макрона, виборча кампанія зазнала тисяч кібератак.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.