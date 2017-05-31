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Росія у відповідь висилає двох естонських дипломатів

31 травня в 18:13

Естонія вислала з країни генконсула РФ у Нарві і консула. У відповідь Росія висилає естонських дипломатів.

МИД России
Російський МЗС зробив дзеркальні дії
rs.gov.ru
Послу Естонії у Москві Арті Хилпусу повідомили про оголошення персонами нон грата двох естонських дипломатів.

"Глави естонської диппредставництва вручена нота, в якій повідомляється, що в якості відповіді на згаданий провокаційний крок Талліна прийнято рішення про оголошення персонами нон грата генерального консула Естонії в Санкт-Петербурзі Яануса Кирикмяе і керівника Псковської канцелярії Генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Катрін Канарик", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

Згідно з повідомленням, естонським дипломатам наказано покинути межі Російської Федерації в п'ятиденний термін.

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Минулого тижня генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казеннову і консулу в Нарві Андрію Сургаеву було наказано покинути Естонію.

Таллінн відмовився назвати причини цієї дії. У той же час телеканал ЭТВ+ спростував версію, широко розповсюджується в ЗМІ Естонії, що дипломати висилаються у зв'язку з можливою участю в розвідувальній діяльності. Посилаючись на свої джерела, телеканал повідомив, що приводом для висилки став нещодавній інцидент з мером міста Ківіилі Миколою Воєкиним.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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