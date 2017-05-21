Росія продає КНДР енергоносії, всупереч санкціям Ради безпеки ООН

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У Кремлі планують зайняти нішу головного економічного партнера Пхеньяну.

Північна Корея купує в Росії нафту і вугілля amk-2011, panoramio.com

, всупереч спробам ООН змусити Пхеньян відмовитися від ядерної програми за допомогою санкцій, пише DW

Так, тільки в першому кварталі 2017 року товарообіг між Росією і Північною Кореєю збільшився більш ніж на 85% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними Федеральної митної служби Російської Федерації, цитованими радіостанцією "Голос Америки", з січня по березень товарообіг між Росією і КНДР склав близько 32 млн доларів. При цьому быльша частина експортованих Росією товарів припадає на енергоносії – вугілля і нафту. Північна Корея отримала з Росії кам'яне вугілля на суму 22 млн доларів, буре вугілля – на 4,7 млн доларів, і близько 400 тисяч тонн нафти – на 1,2 млн доларів.

Тим не менш, "допомога" Росії не допомогла КНДР позбутися паливної залежності. У 2015 році Пхеньян закупив у Пекіна 500 тисяч тонн нафти. При цьому санкції на продаж Пхеньяну енергоносіїв поширюються лише на авіапаливо (за винятком державної північнокорейської авіакомпанії Air Koryo), продавати КНДР сиру нафту не заборонено.

За той самий період Північна Корея поставила в Росію продукцію на суму всього лише 420 тисяч доларів. Переважно продукти хімічної промисловості та музичні духові інструменти.

В той час, як товарообіг між Москвою і Пхеньяном зростає, товарообіг між Північною Кореєю і її найважливішим економічним партнером – Китаєм, падає.

Наприкінці лютого, 19 числа, офіційний Пекін заборонив ввезення вугілля з КНДР, пояснивши це рішення реалізацією санкцій Ради Безпеки ООН, введених за нарощування КНДР ядерного потенціалу. При цьому санкції дозволяють закупівлю вугілля з Північної Кореї в тому разі, якщо кошти від його реалізації будуть використовуватися виключно в гуманітарних цілях, для підтримки рівня життя населення КНДР, а отримані кошти не використовуватимуться для розробки ядерної програми Пхеньяну. Раніше Китай використовував дане формулювання для безперешкодної торгівлі з КНДР, проте в даний час ситуація змінилася.

У березні обсяг експорту північнокорейського вугілля у Китай впав до 6342 тонн, хоча у січні цей показник сягав 1,44 млн тонн, за які КНДР отримала 126 млн доларів. У свою чергу постачання китайської нафти в Північну Корею також припинилось. Китай незадоволений постійними випробуваннями КНДР балістичних ракет, і не приховує цього.

У той самий час нішу головного економічного партнера Пхеньяну планує зайняти Росія. Президент РФ Володимир Путін хоч і засудив останні ракетні випробування Пхеньяна, все ж закликав до відновлення переговорів з КНДР.

"І ядерні, і ракетні випробування ми вважаємо неприйнятними, але треба повертатися до діалогу з КНДР, припинити її залякувати і знайти способи мирного вирішення цих проблем", - зазначив Путін.

Експерт у галузі міжнародних відносин, доцент токійського відділення Темпльського університету Джеймс Браун вважає, що в основі торгівлі між Росією і КНДР, крім іншого, лежать і економічні інтереси. Але дії Кремля продиктовані передусім геополітичними міркуваннями.

"Ізоляція Північної Кореї викликає у російської сторони серйозне занепокоєння. Кремль вважає це небезпечним, особливо враховуючи конфронтаційний курс США. У Москві вважають, що тиск на КНДР не тільки не приніс бажаного результату, але і спровокував реакцію Пхеньяну, який відчуває себе в небезпеці. Тому замість ізоляції, яка виявилася неефективною, Росія пропонує повернутися до діалогу з КНДР", - пояснив Браун.

У 2012 році Росія списала 90% боргу Північної Кореї в сумі 11 млрд доларів. А решту в сумі більше одного млрд доларів погодилася прийняти за схемою "борг в обмін на допомогу" при реалізації спільних проектів в Північній Кореї.

Також російські інвестори планують протягом 20 років вкласти 25 млрд доларів у модернізацію залізничної мережі КНДР і профінансувати низку інших інфраструктурних об'єктів.

У 2014 році Москва і Пхеньян реалізували великий спільний проект щодо створення вантажного терміналу в незамерзаючому порту Раджин, через який експортується російське вугілля. До 2020 року РФ ставить своєю метою збільшити обсяг товарообороту з КНДР майже в десять разів - до одного млрд доларів.

Нагадаємо, у США висловили сподівання на сприяння Китаю і Росії в ослабленні напруженості навколо КНДР. У Білому домі вважають, що Північна Корея загрожує не тільки США і їх союзникам, але також і іншим країнам, серед яких знаходяться Китай і Росія.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.