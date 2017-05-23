Росія почала навчання військового флоту в Середземному морі

В рамках навчань відпрацьовується конвоювання великих десантних кораблів.

Росія проводить навчання ВМФ в Середземному морі 112 Україна

Російський військово-морський флот почав навчання в акваторії Середземного моря. Навчання передбачають конвоювання великих десантних кораблів і включають в себе фрегати фрегат "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен".

Нагадаємо, 16-19 січня багатонаціональна інспекційна група у складі представників України, Канади і Данії в рамках Віденського документу 2011 року

. Інспектори виявили факт формування в області, що прилягає до державного кордону України, мотострілецької дивізії чисельністю 10,5 тисяч осіб. Також були виявлені скупчення артилерійських систем різних типів в районі Новочеркаська.

Відповідно до Віденського документа, у інспекторів є 14 діб на обробку отриманої інформації, яка через офіційні канали надійде до всіх країн ОБСЄ, в тому числі до Росії.

Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.

Нинішні правила зобов'язують Росію і НАТО обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.