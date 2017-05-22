Росія і Туреччина домовилися про двостороннє скасування торгових обмежень

Про зняття обмежень домовилися під час зустрічі прем'єрів Росії та Туреччини в Стамбулі.
Відносини між Росією і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада 2015 року турецькі винищувачі ліквідували порушив повітряний простір країни російський літак Су-24, який залетів в повітряний простір Туреччини після бомбивих ударів на прикордонні райони Сирії. Уряд РФ ввів заборону на ввезення таких продуктів з Туреччини: частини тушок і субпродукти курей домашніх, заморожені, частини тушок і субпродукти індиків, заморожені, томати, цибуля, капуста, огірки, гвоздики, апельсини, виноград, яблука, груші, абрикоси, сливи, суниця, а також сіль. У середині 2016 року відносини почали налагоджуватися.
За даними російських експертів, торгова війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі овочі.DT.UA