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Росія і Туреччина домовилися про двостороннє скасування торгових обмежень

22 травня в 17:07

Про зняття обмежень домовилися під час зустрічі прем'єрів Росії та Туреччини в Стамбулі.

Россия Турция
Росія і Туреччина зняли один з одного торгові санкції
donpress.com/
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим 22 травня провели переговори в Стамбулі. Під час переговорів прем'єри підписали спільну заяву про скасування торгових обмежень між країнами, повідомляється на сайті уряду РФ.

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Раніше повідомлялося, що Росія і Туреччина домовилися про зняття всіх взаємних торговельних обмежень, крім заборони на імпорт турецьких томатів.

Відносини між Росією і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада 2015 року турецькі винищувачі ліквідували порушив повітряний простір країни російський літак Су-24,  який залетів в повітряний простір Туреччини після бомбивих ударів на прикордонні райони Сирії. Уряд РФ ввів заборону на ввезення таких продуктів з Туреччини: частини тушок і субпродукти курей домашніх, заморожені, частини тушок і субпродукти індиків, заморожені, томати, цибуля, капуста, огірки, гвоздики, апельсини, виноград, яблука, груші, абрикоси, сливи, суниця, а також сіль. У середині 2016 року відносини почали налагоджуватися.

За даними російських експертів, торгова війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі овочі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Туреччина переговори скасування
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