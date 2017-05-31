Росія хоче заборонити військовим користуватися "Вконтакте" - Wyborcza

Фото російських солдатів з Донбасу і Сирії надто часто спростовують обман Кремля.

Москві не подобається, що її ж солдати викривають себе в Донбасі і Сирії, розміщуючи фото в соцмережах.

Міністерство оборонибере під пильний нагляд активність військових в соціальних мережах, через які розкривається надто багато кремлівських таємниць.

Про це сьогодні пише Gazeta Wyborcza. Російське оборонне міністерство розробило законопроект, згідно з яким солдати будуть зобов'язані звітувати командуванню, що і з якою метою вони розмістили в мережі. Інформація про існування документу є на офіційному сайті уряду, але сам текст проекту закону поки ще не опублікований.

Одним з перших секретів Кремля, який був розголошений через російські соцмережі, стосується війни проти України. Кремль ствержував, що в Донбасі нібито російських військових немає. Але в це спростував 21-річний Ільдар Максутов, який служив у 106 гвардійській повітряно-десантній дивізії. 28 липня 2014 року на своїй сторінці в "Вконтакте" він розмістив фото і написав, що перебуває в Україні.

Ще більшу військову таємницю розголосив 22-річних контрактник з Тиви Аяс Сариг-Оол. "Вконтакте" він розмістив цілу фотогалерею, як він воює в Сирії. Хоча Володимир Путін запевняв росіян, що в близькосхідній країні буде лише повітряна операція. А російських піхотинців нібито немає на сирійській території. Тим часом, хлопець з Тиви похвалився фотографіями, зробленими в провінції Хама за 100 кілометрів від Хмейміма, де базуються російські війська в Сирії. На знімках було добре видно і бараки російських солдатів, і бронетехніку.

Найгіршим для Кремля став випадок, коли російські бойовики в Донбасі збили цивільний "Боїнг 777", який прямував з Амстердаму в Куала-Лумпур. Активісти BellingCat завдяки інформації з російських соціальних мереж змогли встановити, коли російська система "Бук" заїхала на територію України, звідки вона здійснила постріл і куди потім поділася. Вдалося також відстежити, що вона належить 2 батальйону 53 бригади Росії. Bellingcat змогли навіть вказати на двох підозрюваних російських солдатів, які здійснили постріл.

Тепер російське міністерство оборони намагається захистити свої таємниці, пропонуючи карати солдатів за пости в соціальних мережах. В Москві також пропонують взагалі заборонити військовим користуватися "Вконтакте" і "Однокласники".

Водночас, Росія розуміє, що за допомогою інтернету може і зміцнити свої збройні сили. Група пов'язаних з армією депутатів Сенату пропонують ухвалити законопроект, який передбачає розсилання повісток в армію через електронну пошту.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що в українському блокуванні соцмереж Росії є сенс. Адже вони часто стають майданчиками для поширення російських шкідливих програм, які дають Москві перевагу в умовах кібервійни.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" в Києві та Одесі.