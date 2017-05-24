Рівень терористичної загрози у Великобританії підвищили до критичного

Критичний рівень, оголошений британським прем'єром Терезою Мей, означає неминучу загрозу нових терактів.

У Великобританії заявили про неминучу загрозу нових терактів EPA / NIGEL RODDIS

У Великобританії післярівень терористичної загрози підвищено з серйозного до критичного, заявила британський прем'єр-міністр Тереза Мей після засідання надзвичайного комітету, який складається із співробітників спецслужб і членів уряду. Підвищення рівня терористичної загрози в Британії означає неминучу загрозу здійснення терактів.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у Великобританії не виключають: можливо, до теракту в Манчестре причетна ціла група людей.

За словами Мей, тепер, крім поліції, британські міста патрулюватиме і армія, пише "Російська служба Бі-бі-сі".

Раніше повідомлялося, що у скоєнні теракту в Манчестері підозрюється 22-річний місцевий житель Салман Абеді, батьки якого родом з Лівії.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. До справжнього моменту кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягла 22 осіб. За даними посольства України у Великобританії, громадян України серед постраждалих немає.

Більше подробиць про теракт у Великобританії читайте в публікації "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".