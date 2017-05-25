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РФ повинна понести відповідальність за дії в Криму і в Донбасі - Трамп

25 травня в 00:19

Кремль повинен виконувати Мінські угоди.

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Трамп обрушився з критикою на Росію
EPA / Chris Kleponis

Російська Федерація повинна понести відповідальність за свої дії в Криму і в Донбасі, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністром Паоло Джентілоні, передає УНІАН з посиланням на сайт Білого дому.
 
В ході зустрічі американський президент зазначив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.
 
"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність із залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також наголосив на важливості переконати Росію виконати свої зобов'язання відповідно до мінським угодами", - йдеться в повідомленні.
 

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Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії, в 22 травня - відвідав Ізраїль. Президента США супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Трамп також відвідав Італію і відвідає Бельгію.

 
За матеріалами: УНІАН
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