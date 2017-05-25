РФ повинна понести відповідальність за дії в Криму і в Донбасі - Трамп

Трамп обрушився з критикою на Росію EPA / Chris Kleponis

Російська Федерація повинна понести відповідальність за свої дії в Криму і в Донбасі, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністром Паоло Джентілоні, передає УНІАН з посиланням на сайт Білого дому.



В ході зустрічі американський президент зазначив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.



"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність із залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також наголосив на важливості переконати Росію виконати свої зобов'язання відповідно до мінським угодами", - йдеться в повідомленні.



