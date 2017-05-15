РФ перевела авіарейси з Білорусі в міжнародний сектор

З 15 травня всі авіарейси, які прибувають до Росії з Білорусі і в зворотному напрямку, переводять в міжнародні термінали російських аеропортів, повідомляє " РИА Новости ".

Це пов'язано з введенням Білоруссю 12 лютого п'ятиденного безвізового режиму в'їзду для громадян 80 країн, включаючи США і Євросоюз.



"Це зачіпає інтереси Росії, оскільки в рамках Союзної держави існує режим вільного пересування, а іноземці, які прибули без віз до Білорусі, можуть нелегально проникнути в Росію", - зазначає видання.



Прикордонний контроль громадян Росії і Білорусі при пред'явленні документа, що посвідчує особу, та посадкового талона для підтвердження прибуття (вибуття) зазначеними авіарейсами проводитися не буде. Відмітки про перетинання кордону не проставляються. При цьому, пасажири-громадяни РФ і Білорусі зобов'язані зберігати посадковий талон для пред'явлення його після прибуття в Росію.



Громадяни третіх країн та особи без громадянства будуть проходити прикордонний контроль в порядку, встановленому для міжнародних секторів (терміналів) російських аеропортів.



Втім, Мінськ не планує здійснювати прикордонний контроль на внутрішніх авіарейсах між Білоруссю і Росією.