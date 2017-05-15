РФ перевела авіарейси з Білорусі в міжнародний сектор

Це пов'язано із введенням Мінськом безвізового в'їзду для громадян ЄС.
Це пов'язано з введенням Білоруссю 12 лютого п'ятиденного безвізового режиму в'їзду для громадян 80 країн, включаючи США і Євросоюз.
"Це зачіпає інтереси Росії, оскільки в рамках Союзної держави існує режим вільного пересування, а іноземці, які прибули без віз до Білорусі, можуть нелегально проникнути в Росію", - зазначає видання.
Прикордонний контроль громадян Росії і Білорусі при пред'явленні документа, що посвідчує особу, та посадкового талона для підтвердження прибуття (вибуття) зазначеними авіарейсами проводитися не буде. Відмітки про перетинання кордону не проставляються. При цьому, пасажири-громадяни РФ і Білорусі зобов'язані зберігати посадковий талон для пред'явлення його після прибуття в Росію.
Громадяни третіх країн та особи без громадянства будуть проходити прикордонний контроль в порядку, встановленому для міжнародних секторів (терміналів) російських аеропортів.
Втім, Мінськ не планує здійснювати прикордонний контроль на внутрішніх авіарейсах між Білоруссю і Росією.
З 12 лютого в Білорусі почав діяти безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи 28 країн-членів Європейського Союзу, США, Канади, Бразилії, Мексики, Китаю і Японії.
Громадяни цих країн зможуть приїжджати в Білорусь без візи на 5 днів необмежену кількість разів на рік за умови, що прикордонний контроль вони проходитимуть виключно в аеропорту Мінська.