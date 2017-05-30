РФ депортує в Україну сепаратистку Мармазову – росЗМІ

Мармазова залишить країну "добровільно".

Мармазову виженуть з Росії Російська влада затримали в Тулі прихильницю "ЛДНР", колишнього проректора Донецького університету Тетяну Мармазова, повідомив оглядач російського ЗМІ "Україна.ру" Олександр Чаленко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, Мармазову доставили до районного відділу поліції, після чого суд вирішить депортувати її в Україну.



"Загалом, Таню Мармазова все-таки засудили до депортації, але типу добровільно може покинути Росію, без конвою. В якій цікавій країні ми всі живемо все-таки. Подібне ніде більше неможливо :(", - написав Чаленко.

Перед цим влада РФ відмовила їй у дозволі на тимчасове перебування (РВП) і заборонила перебувати на території Росії. З 2014 року вона як сепаратистка знаходиться в українських списках на арешт.