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РФ депортує в Україну сепаратистку Мармазову – росЗМІ

30 травня в 01:47

Мармазова залишить країну "добровільно".

Мармазова
Мармазову виженуть з Росії
Російська влада затримали в Тулі прихильницю "ЛДНР", колишнього проректора Донецького університету Тетяну Мармазова, повідомив оглядач російського ЗМІ "Україна.ру" Олександр Чаленко на своїй сторінці в Facebook.

 За його словами, Мармазову доставили до районного відділу поліції, після чого суд вирішить депортувати її в Україну.
 
"Загалом, Таню Мармазова все-таки засудили до депортації, але типу добровільно може покинути Росію, без конвою. В якій цікавій країні ми всі живемо все-таки. Подібне ніде більше неможливо :(", - написав Чаленко.

 
 
 
Перед цим влада РФ відмовила їй у дозволі на тимчасове перебування (РВП) і заборонила перебувати на території Росії. З 2014 року вона як сепаратистка знаходиться в українських списках на арешт.
 
За матеріалами: DT.UA
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