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Радбез ООН ввів нові санкції проти КНДР

3 червня в 02:10
 
У писок включені чотири організації і більш десяти приватних осіб.
совбез оон
Радбез ООН підтримав санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН схвалила запропонований США проект резолюції по КНДР, яка передбачає розширення списку санкцій проти Північної Кореї, повідомляє Центр новин ООН.
 
У списку санкцій тепер включені чотири організації і більш десяти приватних осіб - в основному високопоставлені державні чиновники і глави корпорацій.
 
Всі вони, за наявними даними, в займався діяльністю інтересів уряду КНДР, в тому числі, за межі країни.
 
У числі організацій, чиї активи будуть заморожені, північнокорейські торгові корпорації "Канбон" і "Кумсан", банк "Корі", а також Стратегічні війська Корейської Народної Армії.
 

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США ввели санкції проти компаній і громадян Росії, Китаю і КНДР за участь у розвитку ядерної програми Пхеньяна, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

 
За матеріалами: DT.UA
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