Радбез ООН ввів нові санкції проти КНДР

У писок включені чотири організації і більш десяти приватних

У писок включені чотири організації і більш десяти приватних осіб .

Рада Безпеки ООН схвалила запропонований США проект резолюції по КНДР, яка передбачає розширення списку санкцій проти Північної Кореї, повідомляє Центр новин ООН.



У списку санкцій тепер включені чотири організації і більш десяти приватних осіб - в основному високопоставлені державні чиновники і глави корпорацій.



Всі вони, за наявними даними, в займався діяльністю інтересів уряду КНДР, в тому числі, за межі країни.



У числі організацій, чиї активи будуть заморожені, північнокорейські торгові корпорації "Канбон" і "Кумсан", банк "Корі", а також Стратегічні війська Корейської Народної Армії.





СШАпроти компаній і громадян Росії, Китаю і КНДР за участь у розвитку ядерної програми Пхеньяна, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.