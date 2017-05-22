Радбез ООН проведе чергове екстрене засідання через ракетних випробувань в КНДР

Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея.

У РБ ООН знову обговорюватимуть КНДР

Екстрену нараду Ради Безпеки ООН у зв'язку звідбудеться у вівторок, 23 травня.

Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея, передає Reuters.

Як повідомлялося, на засіданні 16 травня члени РБ ООН не змогли визначитися з санкціями проти КНДР у зв'язку з випробуваннями балістичних ракет.

У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.

У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.