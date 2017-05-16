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Рада безпеки ООН різко засудила ракетні випробування в Північній Кореї

16 травня в 05:16

Вже сьогодні Рада безпеки може розглянути питання про посилення санкцій відносно КНДР.

Баллистическая ракета КНДР
Радбез КНДР застеріг КНДР від подальших ракетних експериментів
ЦТАК
Рада безпеки ООН застерігла КНДР від подальших ядерних і ракетних випробувань, спроб загострення міжнародних конфліктів та подальшої дестабілізації ситуації в світі. Також Радбез різко засудив нещодавні ракетні випробування в КНДР, сказано в заяві Ради безпеки ООН від 15 травня, пише DW.

У зв'язку з цим постійний представник Франції при ООН Франсуа Делаттр заявив, що Радбез ООН буде змушений продемонструвати "сильну, швидку і рішучу реакцію".

У заяві Радбезу, одностайно прийнятій з ініціативи Китаю, наголошується, що КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет", як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати "найвищою мірою дестабілізуючу поведінку".

Очікується, що сьогодні, 16 травня, Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, скликане за ініціативою США, Японії і Південної Кореї. Воно пройде в закритому режимі. Не виключено, що на засіданні розглянуть питання про посилення міжнародних санкцій відносно КНДР.

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Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили ЄвросоюзНАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

За матеріалами: Интерфакс , Deutsche Welle (Русская редакция) ,
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