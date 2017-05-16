Рада безпеки ООН різко засудила ракетні випробування в Північній Кореї

Вже сьогодні Рада безпеки може розглянути питання про посилення санкцій відносно КНДР.
У зв'язку з цим постійний представник Франції при ООН Франсуа Делаттр заявив, що Радбез ООН буде змушений продемонструвати "сильну, швидку і рішучу реакцію".
У заяві Радбезу, одностайно прийнятій з ініціативи Китаю, наголошується, що КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет", як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати "найвищою мірою дестабілізуючу поведінку".
Очікується, що сьогодні, 16 травня, Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, скликане за ініціативою США, Японії і Південної Кореї. Воно пройде в закритому режимі. Не виключено, що на засіданні розглянуть питання про посилення міжнародних санкцій відносно КНДР.
Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.Интерфакс , Deutsche Welle (Русская редакция) ,