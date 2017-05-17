Рада безпеки ООН не визначилася з санкціями щодо КНДР

В ООН не виключають, що підуть дипломатичним шляхом врегулювання північнокорейської проблеми.

Радбез ООН ще не вирішив, що робити з КНДР BBC Україна

Рада безпеки ООН на закритому засіданні у вівторок, 16 травня, не визначилася з заходами впливу у відповідь на ракетні випробування КНДР і продовжить роботу над пошуком підходу до врегулювання північнокорейської проблематики.

"Члени Ради обговорюють різні підходи в цій ситуації. Ясно, що можна йти шляхом санкцій, Рада до цього вже вдавалася. Також є багато можливостей рухатися не виключаючи інших варіантів. Наприклад, через угоди, дипломатію", — заявив постпред Уругваю, голова Ради безпеки ООН (у травні) Эльбіо Росселлі.

Про необхідність посилення санкцій відносно КНДР напередодні засідання Радбезу говорили представники США і Великобританії.

Нагадаємо, в понеділок, 15 травня, Рада безпеки ООН застерігла КНДР від подальших ядерних і ракетних випробувань, спроб загострення міжнародних конфліктів та подальшої дестабілізації ситуації в світі.

16 травня Радбез збирався за ініціативою США, Японії і Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.