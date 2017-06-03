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Путін звинуватив хакерів США в "переведенні стрілок" на Росію

3 червня в 11:20

За словами російського президента, американським хакерам було поставлене завдання поширити інформацію про причетність Росії до кібератак.

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Путін придумав чергову версію про втручання хакерів в передвиборчу кампанію в США
EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Президент Росії Володимир Путін вважає, що в кібератаках, в яких звинувачують Росію, могли бути задіяні американські хакери.

"Хакери можуть бути де завгодно. Вони можуть бути в Росії, в Азії, в тій же Америці, Латинській Америці. Це можуть бути хакери, до речі, у Сполучених Штатах, які дуже вміло і професійно перевели, як у нас кажуть, стрілку на Росію", - заявив Путін в інтерв'ю NBC News.

За його словами, американським хакерам було поставлено завдання поширити інформацію про причетність Росії до кібератак.

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Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія хакери американець Путін кібервійна
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