Путін запропонував надати запис переговорів Трампа з Лавровим

Російський президент зазначив, що Москва може надати цю інформацію, якщо адміністрація Трампа визнає це необхідним.

Путін готовий передати записи з переговорів Трампа та Лаврова, якщо Білий дім цього захоче EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Президент Росії Володимир Путін сказав, що Москва може надати запис переговорів американського президентаі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, якщо адміністрація президента США цього захоче. Путін також зазначив, що вважає розмови навколо цього інциденту політичними спекуляціями.

За словами російського президента, цей інцидент викликає у Росії не тільки смуток, але і занепокоєння.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні зі держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".