Путін запропонував надати запис переговорів Трампа з Лавровим

Російський президент зазначив, що Москва може надати цю інформацію, якщо адміністрація Трампа визнає це необхідним.
Путін готовий передати записи з переговорів Трампа та Лаврова, якщо Білий дім цього захоче
EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Президент Росії Володимир Путін сказав, що Москва може надати запис переговорів американського президента Дональда Трампа
і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, якщо адміністрація президента США цього захоче. Путін також зазначив, що вважає розмови навколо цього інциденту політичними спекуляціями.
За словами російського президента, цей інцидент викликає у Росії не тільки смуток, але і занепокоєння.
Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом
і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".
Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна