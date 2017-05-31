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Путін закликав "не вигадувати уявних загроз" з боку Росії

31 травня в 09:36

Російський президент стверджує, що його країна не веде гібридної війни.

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Путін каже, що загрози гібридної війни з боку Росії «уявні»
EPA / LINTAO ZHANG
Російський президент Володимир Путін у відповідь французькому журналістові закликав країни Заходу не "вигадувати уявних загроз" з боку Росії. На думку Путіна, сьогодні для країн НАТО не існує жодних загроз гібридної війни з боку Росії, повідомляє Politico.

Президент також зазначив, що країни Заходу "лякають самі себе" покладаючись на "невірну інформацію". Раніше Росію неодноразово звинувачували у втручанні у вибори в США і Франції, а також у поширенні неправдивої інформації через контрольовані державою ЗМІ.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія президент Путін
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