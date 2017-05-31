Путін закликав "не вигадувати уявних загроз" з боку Росії

Російський президент стверджує, що його країна не веде гібридної війни.
Президент також зазначив, що країни Заходу "лякають самі себе" покладаючись на "невірну інформацію". Раніше Росію неодноразово звинувачували у втручанні у вибори в США і Франції, а також у поширенні неправдивої інформації через контрольовані державою ЗМІ.Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.
Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.DT.UA