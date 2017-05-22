Путін вирішив позапланово відвідати Францію з візитом – Ъ

У Кремлі поки не готові прокоментувати поїздку.

В кінці травня Путін відвідає Францію для зустрічі з Макроном Утро.ru

Російський президент Володимир Путін збирається здійснити запланований раніше візит до Франції, під час якого він зустрінеться з президентом Франції. Візит приурочений до виставки про Петра І 29 травня у Версалі, однак Путіна чекає насичений графік і поза цією виставки, повідомляє " Коммерсант ", посилаючись на свої джерела.

У Кремлі поки не готові коментувати поїздку російського президента і стверджують, що вчасно зроблять відповідну заяву щодо візиту.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануельподальшу взаємодію з врегулювання конфлікту в Україні в рамках "нормандського формату".

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.