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Путін вирішив позапланово відвідати Францію з візитом – Ъ

22 травня в 08:49

У Кремлі поки не готові прокоментувати поїздку.

Путин и Макрон
В кінці травня Путін відвідає Францію для зустрічі з Макроном
Утро.ru
Російський президент Володимир Путін збирається здійснити запланований раніше візит до Франції, під час якого він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Візит приурочений до виставки про Петра І 29 травня у Версалі, однак Путіна чекає насичений графік і поза цією виставки, повідомляє "Коммерсант", посилаючись на свої джерела.

У Кремлі поки не готові коментувати поїздку російського президента і стверджують, що вчасно зроблять відповідну заяву щодо візиту.

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Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним подальшу взаємодію з врегулювання конфлікту в Україні в рамках "нормандського формату".

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

За матеріалами: Коммерсантъ
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Теги президент Франція Макрон Путін
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