Путін вирішив позапланово відвідати Францію з візитом – Ъ

У Кремлі поки не готові прокоментувати поїздку.
У Кремлі поки не готові коментувати поїздку російського президента і стверджують, що вчасно зроблять відповідну заяву щодо візиту.
Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.
Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.Коммерсантъ