Путін відмовився оголошувати про свою участь у президентських виборах 2018 року

Після 17 років при владі Путін може піти ще на один шестирічний термін, але поки що про це не говорить.

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Володимир Путін вважає передчасним говорити про те, чи буде він брати участь у президентських виборах 2018 року.

"Ны", - сказав Путін, відповідаючи на питання про те, чи не настав час озвучити рішення про те, чи планує він брати участь у виборах.

Володимир Путін тричі обирався президентом РФ – у 2000 році, у 2004-му та у 2012-му (з перервою на 2008-2012 роки, коли президентом став Дмитро Медведєв, а Путін – прем'єром).

Як писало видання Financial Times, за 17 років та авторитарна система, яку російський президент побудував, демонструє ознаки внутрішнього розколу. Джерела видання вважають, що правонаступника або "виростять" еліти, або ж Путін сам вчинить, як Борис Єльцин у 1999 році, і призначить майбутнього президента прем'єр-міністром.