Путін у Франції зіштовхнувся зі світом, який сам створив - RFERL

Володимир Путін під час візиту у Францію отримав не лише пишний прийом у Версалі, а й публічну прочуханку від президента Еммануеля Макрона.

Путін вчора відчув неприємний смак реальності, яку сам створив. EPA / LINTAO ZHANG

39-річний французький лідер Еммануель Макрон відчитав 64-річного ветерана КДБза втручання у вибори, за вторгнення у Сирію і переслідування ЛГБТ-спільноти у Росії.

Про це пише оглядач Radio Liberty Radio Free Europe Браян Вітмор.

Макрон навіть використав виставку, присвячену Петру І, яка і стала виправданням для візиту Путіна, щоб насварити володяра Кремля. Французький президент хитро зауважив, що цар Петро І був "символом Росії, яка хотіла відритися Європі". Сигнал між рядків був чітким: "Ви, пане Путін, не Петро І".

Як прокоментував зустріч оглядач Daily Beast Крістофер Дікі, "ветеран хитромудрого КДБ, захисник світових диктаторів і зламувач демократичних виборів мав такий вигляд, ніби він хотів заховатися за лаштунками залу Битв у Версалі".

Але результатом вчорашньої зустрічі було не лише те, що Макрон, який виступив відкритим єврофілом, взяв гору вчора над над покровителем європейських ксенофобів. На думку Вітмора, важливо те, що це сталося у Франції. Адже ця країна тривалий час була найкращим другом Росії у Європі. Вона була членом ЄС, на якого Москва довго могла покластися, ведучи боротьбу зі свого кутка. І от Путін перетворив Францію на запеклого критика Росії. Тож він мав нагоду відчути смак реальності, яку сам створив.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.