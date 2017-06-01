Топ Новини
<
>

Путін розповів, що Росія не займається хакерськими атаками на державному рівні

1 червня в 15:38

Російський президент також висловив впевненість про те, що хакери не можуть вплинути на результат виборів.

Владимир Путин
Путін ще раз відхрестився від хакерських атак Росії
Сайт президента России
Російський президент Володимир Путін відзначив, що РФ не займається і не буде займатися хакерськими атаками на державному рівні. При цьому Путін також зазначив, що на його переконання ніякі хакерські атаки не можуть вплинути на хід виборів ні в будь-якій країні Європи, ні в Азії або Америці.

Читайте також: Путін закликав "не вигадувати уявних загроз" з боку Росії
Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон став мішенню "фейкових новин"російських ЗМІ. За словами Рішара Феррана, генерального секретаря партії Макрона, виборча кампанія зазнала тисяч кібератак.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

За матеріалами: ТАСС
Читайте також
Теги Росія вибори хакери Путін
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...