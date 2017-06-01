Путін розповів, що Росія не займається хакерськими атаками на державному рівні

Російський президент також висловив впевненість про те, що хакери не можуть вплинути на результат виборів.

Путін ще раз відхрестився від хакерських атак Росії Сайт президента России

Російський президент Володимир Путін відзначив, що РФ не займається і не буде займатисяна державному рівні. При цьому Путін також зазначив, що на його переконання ніякі хакерські атаки не можуть вплинути на хід виборів ні в будь-якій країні Європи, ні в Азії або Америці.

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Франції Еммануель Макронросійських ЗМІ. За словами Рішара Феррана, генерального секретаря партії Макрона, виборча кампанія зазнала тисяч кібератак.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.