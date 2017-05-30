Путін промовчав, коли Макрон звинуватив російські ЗМІ у брехні - WP

Весь світ чекав прихованих сигналів у стисканні рук президентів Франції і Росії, але слова виявилися відвертішими.

Макрон не розчавив руку Путіну, зате розкритикував російські ЗМІ. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Коли російський президентприїхав у Версаль, щоб зустрітися з новим президентом Франції Еммануелем Макроном, весь світ стежив за тим, як вони потиснуть руки.

Про це на сторінках лояльного до Демократичної партії видання Washington Post пише оглядач Адам Тейлор. Минулого тижня, коли президент США Дональд Трамп був у Європі, Макрон так сильно стис йому руку, що п'ястя американця побіліло. А потім французький президент зізнався, що це не був "невинний" жест.

В понеділок біля Версальського палацу репортери з нетерпінням чекали, коли ж Макрон стисне руку Путіну. Але коли російський президент вийшов з машини, французький лідер привітно потис йому руку приблизно 7 секунд.

"Але те, що Макрон відносно спокійно привітав Путіна, нічого не говорить про складні відносини двох лідерів", - пише оглядач, нагадуючи, що під час французьких президентських виборів Росія підтримувала головного опонента Макрона - радикалку Марін Ле Пен. До того ж, перед самим другим туром команда Макрона звинуватила Москву в кібератаках.

Вчора ж президенти Франції і Росії обговорювали важливі теми, такі як війна в Україні і Сирії. При цьому, французький лідер "не пом'якшив ударів". Під час спільної прес-конференції Макрон також жорстко розкритикував про російські ЗМІ, зокрема Sputnik і Russia Today. Він назвав їх пропагандистськими органами, які поводяться "як органи впливу і брехливої пропаганди.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

"Путін, який стояв поруч з Макроном, коли він це говорив, не заперечив", - йдеться в статті.