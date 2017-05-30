Путін промовчав, коли Макрон звинуватив російські ЗМІ у брехні - WP

Весь світ чекав прихованих сигналів у стисканні рук президентів Франції і Росії, але слова виявилися відвертішими.
Про це на сторінках лояльного до Демократичної партії видання Washington Post пише оглядач Адам Тейлор. Минулого тижня, коли президент США Дональд Трамп був у Європі, Макрон так сильно стис йому руку, що п'ястя американця побіліло. А потім французький президент зізнався, що це не був "невинний" жест.
В понеділок біля Версальського палацу репортери з нетерпінням чекали, коли ж Макрон стисне руку Путіну. Але коли російський президент вийшов з машини, французький лідер привітно потис йому руку приблизно 7 секунд.
"Але те, що Макрон відносно спокійно привітав Путіна, нічого не говорить про складні відносини двох лідерів", - пише оглядач, нагадуючи, що під час французьких президентських виборів Росія підтримувала головного опонента Макрона - радикалку Марін Ле Пен. До того ж, перед самим другим туром команда Макрона звинуватила Москву в кібератаках.
Вчора ж президенти Франції і Росії обговорювали важливі теми, такі як війна в Україні і Сирії. При цьому, французький лідер "не пом'якшив ударів". Під час спільної прес-конференції Макрон також жорстко розкритикував про російські ЗМІ, зокрема Sputnik і Russia Today. Він назвав їх пропагандистськими органами, які поводяться "як органи впливу і брехливої пропаганди.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.
Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.
"Путін, який стояв поруч з Макроном, коли він це говорив, не заперечив", - йдеться в статті.DT.UA