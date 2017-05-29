Путін оголосив королеву Франції Анну Ярославну "русской"

Дочка київського князя Ярослава Мудрого правила у Франції в XI столітті – задовго до утворення Московського князівства, Золотої орди та появи "русских".

Путіна в Парижі понесло: королева Франції Анна Ярославна виявилася "русской" kyivhistorymuseum.org

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі заявив, що дочка князя Ярослава Мудрого Анна була "російської".

"Освічена французька публіка знає про русскую Анну – королеву Франції; молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха I і внесла істотний внесок у розвиток Франції, будучи однією з засновниць як мінімум двох європейських династій – Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії", - сказав Путін.

У 1051 року Анна Ярославна, яку в світі називають Анна Київська, дочка князя Ярослава Мудрого та Шведської принцеси Інгегерди, племінниця святих Бориса і Гліба, братів Ярослава Мудрого, вийшла заміж за Генріха і, короля Франції в Реймсі і стала королевою Франції.

У 2013 році Українська Єпархія святого Володимира у Парижі на чолі з єпископом Борисом (Ґудзяком), президентом Українського католицького університету, придбала церкву в Санлысі, поруч з Абатством святого Венсана, яке заснувала королева Франції Анна Ярославна в 1060 році.

Нагадаємо, що в листопаді 2016 року російська влада встановила біля московського кремля пам'ятник київському князю Володимиру. Президент РФ Володимир Путін 28 липня 2015 року, в день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира, заявив, що той "поклав початок створенню єдиної російської нації".