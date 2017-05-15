Путін незадоволений рівнем організації Євробачення в Києві

Євробачення в Києві пройшло на звичайному для європейської столиці рівні. Путін каже, що київська влада (без нього) нічого не вміє організовувати.

Стало відома думка Путіна про Євробаченні в Києві: погана думка Сайт президента России

Президент РФ Володимир Путін назвав правильним рішення російської влади відмовитися від участі в конкурсі Євробачення в Києві.

"Те, що наші структури, залучені в процес, відмовилися брати участь, думаю, що вчинили правильно, тому що, на мій погляд, сьогоднішня київська влада не в змозі проводити захід подібного роду", - сказав Путін журналістам.

"Ті, хто хотів подивитися, завжди могли зробити це в інтернеті", - додав він.

Нагадаємо, що конкурс Євробачення-2017 пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.

Керівник Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд зазначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Україні.

Кремль намагався відправити на конкурс співачку Юлію Самойлову, яка раніше давала концерти в окупованому російською армією Криму. СБУ заборонила Самойловій в'їзд, а російський Перший канал відмовився транслювати Євробачення для жителів Росії.