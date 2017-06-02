Путін не готовий рятувати економіку Росії попри серйозні втрати - Bloomberg

У Москві заговорили про "втрачене десятиліття" для економіки, але Кремль все одно не поспішає відмовлятися від авторитарної моделі, яка заважає розвитку.

Путін не готовий відмовлятися від авторитарних методів заради порятунку економіки Росії. EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Росія погрузла в найгіршій за два десятиліття рецесії. Однак, президентвсе ж зміг добитися похвали від інвесторів, коли попросив екс-міністру фінансів Олексію Кудріну вкотре скласти економічну програму за 2018-2024 роки.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що саме на цей період, вочевидь, припаде черговий президентський термін Путіна. Кудрін, якому приписують економічний успіх Росії на початку 2000-х, вже у вівторок, перед економічним форумом у Санкт-Петербурзі, представив свій план. У ньому багато старих рецептів від економіста, які, на його думку, повинні пожвавити економічне зростання.

Зокрема, Кудрін пропонує Кремлю скоротити залежність Росії від нафти, інвестувати в освіту, модернізувати інфраструктуру, відновини хороші відносини із Заходом для отримання доступу до технологій і щоб простимулювати торгівлю.

"Але попри те, що політка, націлена на вирішення перелічених проблем, і давала позитивні результати раніше, Кудрін визнає, що шанси на те, що Путін погодиться виконати його пакет дій, дуже малі. Причина в тому, що подібні заходи зруйнують "кремлецентристську" модель, збудовану Путіним в часи, коли барель нафти коштував вдвічі дорожче, ніж зараз. Ця система грає на руку людям, які стоять найближче до влади. Таким чином, з'явилася група людей, які пострійно збагачуються і створюють перешкоди для змін", - йдеться в статті.

Видання пише, що в Москві з'явився новий термін - "Втрачене десятиліття". Кудрін назває так останні 10 років, коли економічне зростання Росії не перевищувало 1% в рік, хоча на початоку правління Путіна воно складало 7%.

"Росія катастрофічно втрачає час. Нажаль, влада лише поступово починає розуміти, що структурні зміни необхідні", - сказав Кудрін.

Раніше в своїй статті для DT.UA Олексій Їжак писав, що Путін шукає нову економічну стратегію перед обранням на ще один термін. Розробка стратегій передбачає не тільки оновлення ідей, але і високі місця в керівництві країни, тому конкуренція презентувати свою ідею Путіну передбачається немаленька.

Детальніше про можливого наступника Путіна читайте у статті Олексія Їжака "Медведєв і порожнеча" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".