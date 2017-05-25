Путін хоче зіграти на анексії Криму під час виборів - The Times

У Росії збираються перенести день голосування на річницю окупації українського півострова російськими військами.

Путін розраховує, що росіяни оберуть його вчетверте за Крим. Сайт президента России

Депутати у Москві проголосували за те, щоб змінити дату проведення президентських виборів у Росії , які заплановані на наступний рік. Власне, вони підтримали рішення провести голосування якраз на річницю російської анекськії українського півострова Крим.

Про це сьогодні пише The Times, нагадуючи, що голосування повинні були відбутися 11 березня. Але депутати вирішили, що вони пройдуть 18 березня, в день, коли у 2014 році президент Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Експерти вважають, що таким чином Кремль розраховує, що зможе мобілізувати виборців за рахунок націоналістичних переживань, пов'язаних з незаконною анексією півострова.

Один з півавторів законопроекту про перенесення дня виборів у Росії Андрій Клішнас не приховує, що 18 березня було обране суто через річницю окупації Криму, оскільки цей вчинок влади "має широку підтримку суспільства". На думку видання, це вказує на те, що Кремль нервує через апатичність виборців, які можуть просто не прийти на дільниці. Законопроект був ухвалений у третьому читанні в Думі. Тепер його розгляне верхня палата російського парламенту, а потім повинен підписати Володимир Путін.

Раніше в своїй статті для DT.UA Олексій Їжак писав, що Путін шукає нову економічну стратегію перед обранням на ще один термін. в боротьбу за розробку економічної стратегії для нового президентського терміну минулої весни першим включився колишній міністр фінансів, все ще вхожий в кабінет президента Олексій Кудрін зі своїм Центром стратегічних розробок. Столипінський клуб, фронтменом якого є радник російського президента Сергій Глазьєв, тут же почав творити альтернативу.

Детальніше про можливого наступника Путіна читайте у статті Олексія Їжака "Медведєв і порожнеча" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".