Проти міністра з уряду Макрона почали розслідування

Рішара Феррана підозрюють у наймі свого бізнес партнера в якості парламентського помічника.

По репутації команди Макрона пішли перші серйозні удари Wikimedia commons

Регіональний прокурор увідкрив розслідування проти міністра територіальної згуртованості Рішара Феррана. Міністра підозрюють у наймі свого бізнес партнера в якості парламентського помічника, повідомляє Politico

Ферран відкидає всі звинувачення, заявляючи, що все, що він робив, було "легальним і прозорим". Коли повідомлення про можливе шахрайство Феррана виникло в ЗМІ, президент Еммануель Макрон і прем'єр Едуард Філіп висловилися проти відставки міністра через одні лише підозри. Однак з приводу відкритого розслідування головні чиновники Франції ще не висловилися.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента

, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

15 травня президент Франції Еммануель Макрон назвав нового прем'єр-міністра країни, яким став Едуард Філіп. Колишній мер Гавра стане відповідальним за проведення реформ, які декларував новий президент країни.