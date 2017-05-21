Прокуратура Мексики порушила кримінальну справу проти побитого російського нациста

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Після закінчення лікування Макєєву доведеться відповісти за вбивство жителя Канкуна.

Після лікарні на побитого Макєєва чекає суд varlamov.ru

Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо, до якого відноситься Канкун, порушила кримінальну справу за фактом загибелі людини при

Під час бійки 19-річний житель Канкуна отримав від Макєєва смертельний удар ножем, зазначає "ТАСС".

"Прокурор відкрив справу за номером 124/2017 про вбивство при обтяжуючих обставинах молодої повнолітньої людини, яка загинула після того, як її поранив холодною зброєю (ножем) іноземний громадянин, який в свою чергу отримав травми від ударів різними предметами і отримує медичну допомогу у зв'язку з важким станом", - йдеться в документі.

Там також зазначається, що побитий росіянин перебуває в лікарні "в якості затриманого". Прокуратура Кінтана-Роо направила запит до міграційного відомства для отримання більш докладних відомостей про Макєєва. Зокрема, мексиканські правоохоронці хочуть уточнити міграційний статус росіянина.

Сам Макєєв знаходиться в одній з лікарень Канкуна під посиленою охороною. Він паралізований і занурений у штучну кому, однак медики зазначають, що загрози його життю немає.

Як повідомив журналістам завідувач консульським відділом посольства РФ в Мексиці Дмитро Болбот, влада Мексики поки не зверталась до російських колег за сприянням у депортації Макєєва. Хоча відповідна петиція, розміщена на платформі Change.org, вже зібрала 7,6 тисяч підписів.

У 2013 році Макєєв потрапив у зведення російських новин після того, як нападав на дітей та пенсіонерів у підмосковній Електросталі і знімав це на відео. "Чоловік перебуває на обліку у відділенні надання психіатричної допомоги, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство", – повідомили в ГУ МВС Росії по Московській області 2 квітня 2013 року.

В мексиканському Канкуні Макєєв знімав відеоблог, у якому розміщував свої знущання над місцевими жителями, і висловлював нацистські та антисемітські погляди на фоні свастики.