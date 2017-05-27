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Проект американского бюджету-2018 передбачає летальну зброю для України

27 травня в 02:27

Україні планують виділити 350 млн доларів.

конгресс США
Конгрес США може затвердити військову допомогу Україні

Проект федерального бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає допомогу Україні за різними програмами на загальну суму близько 350 млн. доларів, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення, повідомляється в бюджетному запиті.
 
Загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить в 2018 році майже 204 млн. Доларів. Ці кошти передбачені на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я, підтримки економічного зростання і сприяння впровадженню структурних реформ в Україні.
 
Окремо, по лінії Міністерства оборони США передбачено виділення Україні допомоги в сфері оборони і безпеки на 150 млн. доларів. Згідно з бюджетним запитом, ці кошти пропонується направити на навчання, оснащення та консультування українських військовослужбовців, а також зміцнення потенціалу України для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.
 
Крім того, мова йде про надання військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України. Також документ містить можливість надання Україні летального зброї оборонного призначення, чого не було в попередніх бюджетах США.
 
В цілому проект федерального бюджету передбачає скорочення всіх програм допомоги з боку США країнам Європи та Азії на 60%. Частина України в поточному проекті становить понад 45% від всієї американської допомоги країнам регіону.
 
Далі бюджетний запит повинен пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії.

 

У грудні 2016 року Конгрес США схвалів бюджет Пентагону на 2017 рік, что передбачає віділення 350 мільйонів долларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж в 2016 році.

Документ передбачає еадання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України и допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представителей конгрес США одноголосно схваліла закон H. R. 5094 про підтрімку стабільності и демократії в Україні, положення которого передбачають, серед іншого, можлівість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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