Проект американского бюджету-2018 передбачає летальну зброю для України

Проект федерального бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає допомогу Україні за різними програмами на загальну суму близько 350 млн. доларів, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення, повідомляється в бюджетному запиті. Загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить в 2018 році майже 204 млн. Доларів. Ці кошти передбачені на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я, підтримки економічного зростання і сприяння впровадженню структурних реформ в Україні. Окремо, по лінії Міністерства оборони США передбачено виділення Україні допомоги в сфері оборони і безпеки на 150 млн. доларів. Згідно з бюджетним запитом, ці кошти пропонується направити на навчання, оснащення та консультування українських військовослужбовців, а також зміцнення потенціалу України для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Крім того, мова йде про надання військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України. Також документ містить можливість надання Україні летального зброї оборонного призначення, чого не було в попередніх бюджетах США. В цілому проект федерального бюджету передбачає скорочення всіх програм допомоги з боку США країнам Європи та Азії на 60%. Частина України в поточному проекті становить понад 45% від всієї американської допомоги країнам регіону. Далі бюджетний запит повинен пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії.

У грудні 2016 року Конгрес США схвалів бюджет Пентагону на 2017 рік, что передбачає віділення 350 мільйонів долларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж в 2016 році.

Документ передбачає еадання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України и допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представителей конгрес США одноголосно схваліла закон H. R. 5094 про підтрімку стабільності и демократії в Україні, положення которого передбачають, серед іншого, можлівість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.