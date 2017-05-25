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Придністров'я ніколи не буде незалежною державою або частиною РФ – Додон

25 травня в 13:25

Президент Молдови закликав Придністров'я шукати формулу приєднання до Молдови.

Игорь Додон
Додон попередив Придністров'я, що воно не стане частиною Росії
Кадр/YouTube
Президент Молдови Ігор Додон попередив Придністров'я, що регіон ніколи не стане незалежною державою, або ж суб'єктом РФ. Президент зазначив, що необхідно шукати формулу для об'єднання в єдину державу, повідомляє NewsMaker.

Додон також сказав, що за останні 25 років в економіку Придністров'я було інвестовано близько 15 мільярдів доларів. Президент зазначив, що враховуючи населення регіону в 300-400 тисяч осіб, за такі гроші можна було побудувати "другий Дубай".

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Раніше повідомлялося, що у Молдові вимагають виведення російських військ з Придністров'я. Зокрема, заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ліліан Дарій наголошував, що це допомогло б вирішити конфлікт.

Також посла Молдови в Росії відкликали через конфлікт промосковського президента Ігоря Додона і проєвропейського уряду Молдови. Відкликання посла з Росії, з яким Додон спрацювався, стало відповіддю на незгоду нинішнього президента затвердити ряд кандидатур на послів в інші країни.

За матеріалами: Newsmaker
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Теги президент Молдова Придністров'я Росія
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