Причиною падіння ТУ-154 стала помилка командира судна - Міноборони РФ

Катастрофа літака Ту-154 під Сочі могло статися через порушення просторового орієнтування командира, що призвело до його помилкових дій при управлінні судном, такі дані озвучило Міноборони Росії за підсумками розслідування катастрофи.



У повідомленні сказано, що комісією "не встановлено жодних порушень правил заправки літака паливом в аеропорту міста Сочі або вплив зовнішніх факторів".



Також комісія не виявила "порушень діючих вимог, що стосуються розсадження пасажирів в салоні Ту-154, а також завантаження і центрування вантажу, що перевозиться, вага якого складала 150 кілограмів", наголошується в повідомленні Міноборони.





Нагадаємо, 25 грудня вТу-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Першого каналу", НТВ і телеканалу "Зірка", а також член ради при президенті РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно вивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли в Сирію на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.