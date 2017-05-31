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Причиною падіння ТУ-154 стала помилка командира судна - Міноборони РФ

31 травня в 22:56
Міноборони озвучив підсумки розслідування катастрофи Ту-154.
Ту-154
Російський літак впав через помилку пілота
Міноборони РФ

Катастрофа літака Ту-154 під Сочі могло статися через порушення просторового орієнтування командира, що призвело до його помилкових дій при управлінні судном, такі дані озвучило Міноборони Росії за підсумками розслідування катастрофи.
 
У повідомленні сказано, що комісією "не встановлено жодних порушень правил заправки літака паливом в аеропорту міста Сочі або вплив зовнішніх факторів".
 
Також комісія не виявила "порушень діючих вимог, що стосуються розсадження пасажирів в салоні Ту-154, а також завантаження і центрування вантажу, що перевозиться, вага якого складала 150 кілограмів", наголошується в повідомленні Міноборони.
 

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Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав катастрофи літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Першого каналу", НТВ і телеканалу "Зірка", а також член ради при президенті РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно вивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли в Сирію на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги катастрофа літаки Росія Міноборони Сочі помилка командир судно підсумки розслідування член президент
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