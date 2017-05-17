Президент Південної Кореї говорить про високу ймовірність конфлікту з КНДР

Мун зазначив, що Корея готова відбити атаки КНДР.
При цьому президент жодного разу за час свого виступу на тему конфлікту з Північною Кореєю не згадав американські системи протиракетної оборони, проти яких він виступав раніше.не визначився з заходами впливу у відповідь на ракетні випробування КНДР і продовжить роботу над пошуком підходу до врегулювання північнокорейської проблематики.
Нагадаємо, в понеділок, 15 травня, Рада безпеки ООН застерігла КНДР від подальших ядерних і ракетних випробувань, спроб загострення міжнародних конфліктів та подальшої дестабілізації ситуації в світі.
16 травня Радбез збирався за ініціативою США, Японії і Південної Кореї.
Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.DT.UA