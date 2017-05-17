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Президент Південної Кореї говорить про високу ймовірність конфлікту з КНДР

17 травня в 13:33

Мун зазначив, що Корея готова відбити атаки КНДР.

Мун Чжэ Ин
Мун Чже Ін заявив про готовність Південної Кореї відбити атаки КНДР
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін повідомив, що тестування нової ракети вказує на високу ймовірність військового конфлікту на демаркаційній лінії між північною і південною частиною півострова. Крім того, Мун зазначив, що КНДР значно просунулася у своїй ядерній програмі, однак Південна Корея має можливості відбити її атаку, повідомляє Reuters.

При цьому президент жодного разу за час свого виступу на тему конфлікту з Північною Кореєю не згадав американські системи протиракетної оборони, проти яких він виступав раніше.

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Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН на закритому засіданні у вівторок, 16 травня, не визначився з заходами впливу у відповідь на ракетні випробування КНДР і продовжить роботу над пошуком підходу до врегулювання північнокорейської проблематики.

Нагадаємо, в понеділок, 15 травня, Рада безпеки ООН застерігла КНДР від подальших ядерних і ракетних випробувань, спроб загострення міжнародних конфліктів та подальшої дестабілізації ситуації в світі.

16 травня Радбез збирався за ініціативою США, Японії і Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР Корея конфлікт президент безпека
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