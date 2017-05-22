Президент Ірану назвав звинувачення Трампа "безсенсовним шоу"

Роухани висловив надію, що риторика Білого дому стане "більш акуратною".

Роухані розповів, навіщо Ірану балістичні ракети

Президент Ірануобрушився з жорсткою критикою на саміт керівників арабських і мусульманських держав з участю президента США Дональда Трампа, який відбувся 21 травня в Ер-Ріяді, передає "Радіо Свобода".

Саміт, на якому звучала гостра критика офіційного Тегерана, президент Ірану назвав "шоу, позбавленим політичного і практичного сенсу".

Роухані підкреслив, що нещодавні президентські вибори в Ірані, на яких він здобув перемогу, продемонстрували прагнення громадян до поміркованості та взаємодії зі світом.

Президент підкреслив, що без Ірану неможливо забезпечити безпеку в регіоні, а США "не вистачає знань" про нього.

Разом з тим Роухані висловив надію, що адміністрація Трампа "устоїться" та її риторика стане "акуратнішою".

Говорячи про розробку Іраном засобів доставки ядерних озброєнь, Роухани запевнив, що "наші ракети – для миру, а не для нападу".

Трамп, у свою чергу, під час візиту в Ізраїль у понеділок, 22 травня, знову звинуватив Іран в дестабілізації обстановки в регіоні, розробці ядерної зброї, фінансуванні та озброєнні бойовиків.

Як повідомлялося, під час візиту до Ер-Ріяду президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та інші мусульманські країни грати більш важливу роль у боротьбі проти тероризму. Він також поклав на Іран відповідальність за дестабілізацію на Близькому Сході, через яку регіон не може повною мірою скористатися своїм потенціалом.

Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії, у маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.