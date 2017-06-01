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Президент Естонії розповіла про привезених в країну "фашистів" для російської пропаганди

1 червня в 11:02

За словами президента, Естонія порівняно менше страждає від російської пропаганди.

Керсти Кальюлайд
Керсті Кальюлайд розповіла, що в країну спеціально завозять «фашистів» для російської пропаганди
Президент Естонії Керсті Кальюлайд розповіла, що російська пропаганда намагалася показати "фашистів" серед місцевого населення, але для цього їх довелося завозити. Президент також зазначила, що Росія має певні ознаки популярності в країні, проте всі громадяни віддадуть перевагу європейську країну життю в РФ, повідомляє "Доджь".

Кальюлайд також додала, що в Естонії ліберальну демократію цінують все, точно також, як всі звикли до європейських стандартів життя. При цьому президент зазначила, що Естонія страждає від російської пропаганди менше, ніж деякі інші країни.

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Минулого тижня генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казеннову і консулу в Нарві Андрію Сургаеву було наказано покинути Естонію.

Таллінн відмовився назвати причини цієї дії. У той же час телеканал ЭТВ+ спростував версію, широко розповсюджується в ЗМІ Естонії, що дипломати висилаються у зв'язку з можливою участю в розвідувальній діяльності. Посилаючись на свої джерела, телеканал повідомив, що приводом для висилки став нещодавній інцидент з мером міста Ківіилі Миколою Воєкиним.

За матеріалами: Дождь
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Теги Естонія президент пропаганда Росія
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