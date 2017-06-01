Президент Естонії розповіла про привезених в країну "фашистів" для російської пропаганди

За словами президента, Естонія порівняно менше страждає від російської пропаганди.
Кальюлайд також додала, що в Естонії ліберальну демократію цінують все, точно також, як всі звикли до європейських стандартів життя. При цьому президент зазначила, що Естонія страждає від російської пропаганди менше, ніж деякі інші країни.
Таллінн відмовився назвати причини цієї дії. У той же час телеканал ЭТВ+ спростував версію, широко розповсюджується в ЗМІ Естонії, що дипломати висилаються у зв'язку з можливою участю в розвідувальній діяльності. Посилаючись на свої джерела, телеканал повідомив, що приводом для висилки став нещодавній інцидент з мером міста Ківіилі Миколою Воєкиним.Дождь